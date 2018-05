Fotograf David Yarrow nowym europejskim ambasadorem Nikona

Nikon ogłosił, że światowej sławy fotograf David Yarrow dołącza do grona wybitnych fotografów – europejskich ambasadorów marki Nikon. Sugestywne i absorbujące fotografie życia na ziemi autorstwa Davida Yarrowa sprawiły, że jego dokonania śledzi coraz większa grupa fotografów, kolekcjonerów i odbiorców sztuki. Wielkoformatowe odbitki jego kultowych monochromatycznych zdjęć można podziwiać w wielu galeriach i muzeach na całym świecie. Odzwierciedlają one wyjątkowy styl, dzięki któremu uplasował się w ścisłej czołówce najlepszych na świecie fotografów przyrody.



David Yarrow korzysta z produktów marki Nikon od co najmniej 33 lat – od pierwszych kroków w zawodzie fotografa, kiedy to pracując dla The Timesa wykonał kultowe zdjęcie Diego Maradony podczas finałów Mistrzostw Świata w 1986 r., do czasów współczesnych, będąc jednym z najlepiej sprzedających się twórców fotografii artystycznej.