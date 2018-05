Fotograf dostał dożywotni zakaz udziału w konkursie Wildlife Photographer of the Year za oszustwo

Marcio Cabral, autor zdjęcia Nocny Jeździec (ang. The Night Raider), które zwyciężyło w kategorii „Zwierzęta w naturalnym środowisku” konkursu Wildlife Photographer of the Year został zdyskwalifikowany. Fotograf został oskarżony o manipulację. Bohater zdjęcia - mrówkojad - okazał się wypchany.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie