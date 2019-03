Dziewczynka z aparatem, czyli wschodząca gwiazda fotografii dzikiej przyrody

Ashleigh Scully prawdopodobnie nie zdaje sobie jeszcze w pełni sprawy ze swojego twórczego potencjału, jednak środowisko fotografów dzikiej przyrody już okrzyknęło ją cudownym dzieckiem. Za pomocą swoich zdjęć Scully potrafi wzbudzić emocje u widza i skłonić go do zachwytu nad dziką przyrodą.





Podczas gdy Ashleigh Scully ma "wizję dobrych, czystych kompozycji" i tworzy niezapomniane portrety charyzmatycznej dużej fauny, Holdsworth mówi, że ma talent do komunikowania się z duchami mniejszych zwierząt, w tym lisów i sów. "Nazywam ją moim "zaklinaczem sów", ponieważ sowy zawsze wydają się znajdować nas, gdy jest ze mną" - dodaje fotograf.

"Zacząłem fotografować z Ashleigh, gdy miała około 10 lat, i zawsze byłem pod wrażeniem jej pasji i zainteresowania dziką przyrodą. Okazywała niezwykłą cierpliwość i to w tak młodym wieku, potrafiła czekać na właściwy moment, aby wykonać ujęcia. Jestem pewien, że nie miałem nawet części takiej cierpliwości, kiedy byłem w jej wieku".

