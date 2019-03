Fotograf i działalność gospodarcza - poważne zmiany od 2019 r.

Czy warto prowadzić działalność gospodarczą będąc fotografem? Ta odpowiedź nigdy nie była prosta, i prosta nie będzie prosta również w nadchodzącym roku. Jednak zasadnicza zmiana reguł gry powoduje, że Ci, którzy nad działalnością się zastanawiali i podjęli decyzję negatywną, powinni ponownie przeanalizować wszystkie za i przeciw, a Ci, którzy już działalność prowadzą, być może zechcą przeanalizować nowe możliwości optymalizacyjne, które się pojawią - i w konsekwencji - przeanalizują na nowo możliwość wyboru formy prowadzenia aktywności gospodarczej.







Każdy rok przynosi pewną ilość zmian w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, podatków, rachunkowości czy ubezpieczeń społecznych. Ale rok 2019 można uznać za wyjątkowy - ilość zmian jest bardzo duża, i wpłyną one w różny sposób na wiele obszarów aktywności. Również fotografowie, prowadzący działalność gospodarczą albo Ci, którzy zamierzają ją rozpocząć, będą musieli zareagować na zmieniające się dość istotnie warunki gry. Jakich zmian należy się spodziewać?

Generalnie działania ustawodawców ukierunkowane są na uszczelnienie systemu podatkowego, zwiększenie ilości informacji, przekazywanych do administracji i wyeliminowanie furtek optymalizacyjnych. Te działania uderzą głównie w duże podmioty z kapitałem zagranicznym, struktury powiązane kapitałowo i spółki, stosujące agresywną (choć legalną) optymalizację podatkową.

Ale są też i dobre wiadomości. Wiele ustawowych zmian, kierowanych głównie do podmiotów małych i bardzo małych (czyli np. do trudniących się fotografią przedsiębiorców) pozwala na dokonanie poważnych oszczędności - zarówno podatkowych jak i tych związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Nowe ulgi, preferencyjne opodatkowanie mikro-podmiotów kapitałowych, nowe zasady ubezpieczeń w ZUS dla mikro-podmiotów, możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania wynagrodzenia współmałżonka - to tylko niektóre z uchwalonych już rozwiązań, które mogą sprawić, że będzie warto znowu się zastanowić nad odpowiedzią na pytanie:

Dla wszystkich, którzy będą szukali niełatwych odpowiedzi na te pytania przygotowaliśmy nową edycję e-kursu Fotograf i działalność gospodarcza - edycja 2019 - dziś znaczynamy!

Szczegółowy program

Lekcja 1

Rozpoczęcie prowadzenia działalności Działalność nieewidencjonowana - możliwości, warunki, limity

Działalność na próbę i ulga ZUS na start - jak bezpiecznie skorzystać ze zwolnienia

Rozpoczynanie pełnej działalności gospodarczej: formalności i niezbędne dokumenty

Regulacje dotyczące mikroprzedsiębiorców

Organy administracji publicznej pierwszego kontaktu

Obowiązki i prawa mikroprzedsiębiorcy Lekcja 2

Skąd wziąć pieniądze na początek Dofinansowanie z urzędu pracy

Finansowanie z innych źródeł Lekcja 3

Opłaty, składki i inne obowiązkowe daniny - cz. 1 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Zbieg tytułów do ubezpieczeń, czyli jak minimalizować obciążenia z tytułu składek

Ubezpieczenie zdrowotne - zasady odliczenia od podatku dochodowego

Mała firma - mały ZUS - jak optymalnie skorzystać z preferencyjnych składek ZUS Lekcja 4

Opłaty, składki i inne obowiązkowe daniny - cz. 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych

Karta podatkowa, ryczałt - minimum formalności

Zasady ogólne - wg skali czy jednolity?

Może jednak Sp. z o.o? - preferencyjne opodatkowanie małych podmiotów, uproszczona rachunkowość Lekcja 5

Opłaty, składki i inne obowiązkowe daniny - cz. 3 Podatek VAT - mikroprzedsiębiorcy mają prościej

Co z kasami fiskalnymi?

Pozostałe podatki i opłaty

Deklaracje podatkowe - rodzaje i terminy

Lekcja 6

Prawo autorskie - cz. 1

Utwór i jego ochrona

Podmiot prawa autorskiego

Twórcy i współtwórcy

Prawa osobiste i prawa majątkowe

Dozwolony użytek - zakres i wyłączenia

Lekcja 7

Prawo autorskie - cz. 2

Jak chronić swoje prawa

Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich

Sposób postępowania w przypadku naruszenia swoich praw

Ustalenie wysokości odszkodowania (wynagrodzenia)

Lekcja 8

Prawo autorskie - cz. 3

Jak unikać naruszenia cudzych praw

Fotografia osób

Fotografia budynków i wnętrz

Reprodukcje

Wykorzystanie cudzych prac w swoich kompozycjach

Lekcja 9

Marketing i promocja dla początkujących



Planowanie dla przetrwania i rozwoju

Marketing debiutantów

Metody promocji bezkosztowych

Lekcja 10

Internet jako narzędzie promocji

Jak zaistnieć w Internecie;

Samodzielne pozycjonowanie strony;

Społeczności

Alternatywne metody promocji

Lekcja 11

Informacja to podstawa

Informacja - gdzie jej szukać?

Analiza działań konkurencji

Lekcja 12

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 1

Rola portfolio - jak dobrać zdjęcia, aby portfolio było spójne oraz trafiło do odbiorcy;

Jak i gdzie zaczynać?

Współpraca z agencjami reklamowymi oraz klientami indywidualnymi. O strukturze agencji sieciowych, niesieciowych i firm;

Lekcja 13

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 2

Produkcja sesji fotograficznych

Lekcja 14

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 3

Wstęp do fotografii portretowej w praktyce

Sprzęt

aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria

Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty

Kluczowe techniki fotograficzne

Lekcja 15

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 4

Fotografia architektury

Sprzęt

aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria

Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty

Kluczowe techniki fotograficzne

Lekcja 16

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 5

Fotografia ślubna

Sprzęt

aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria

Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty

Kluczowe techniki fotograficzne

Lekcja 17

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 6

Fotografia produktowa

Sprzęt

aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria

Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty

Kluczowe techniki fotograficzne

Lekcja 18

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 7

Fotografia kulinarna

Sprzęt

aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria

Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty

Kluczowe techniki fotograficzne

Lekcja 19

Działalność fotograficzna w praktyce - cz. 8

Fotografia podróżnicza i reportażowa

Sprzęt

aparaty

obiektywy

oświetlenie

akcesoria

Usługi podstawowe i dodatkowe wchodzące w skład oferty

Kluczowe techniki fotograficzne

Lekcja 20

Wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem