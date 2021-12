Fotograf (i twórcy) a Polski Ład - składka na ubezpieczenie zdrowotne - część I

Od 1 stycznia 2022 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne stała się w istocie nowym podatkiem - Do końca roku 2021 duża jej część była odliczana od podatku dochodowego, i mimo, iż trzeba ją było dotychczas opłacać osobno od każdego prawie źródła przychodów (a rodzajów źródeł przychodów jest sporo), to stanowiła stosunkowo niewielkie obciążenie, w zestawieniu z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne. Ta sytuacja ulega diametralnej zmianie, a składka na ubezpieczenie zdrowotne nie może już być odliczona i staje się dla osób aktywnych znacznym obciążeniem. Na tyle dużym, że może uczynić dotychczas rentowne przedsięwzięcie nieopłacalnym. To efekt wprowadzenia tzw. polskiego ładu, który dla przedsiębiorców i osób wykonujących wolne zawody oznacza podniesienie obciążeń podatkowych i parapodatkowych.





Można starać się zabezpieczyć swoje przychody i zminimalizować obciążenia (dodajmy od razu, że chodzi o minimalizowanie w zgodzie z nowymi przepisami) - a etapem wstępnym tych działań jest poznanie obowiązujących od 1.01.2022 r. zasad. Zaczniemy ich przedstawianie od zasad ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne, w zależności od rodzaju źródła przychodów, zaczynając od osób prowadzących pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (uwaga - to nie jest to samo, co działalność gospodarcza).