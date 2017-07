Fotograf, którego aparatem małpa zrobiła słynne selfie jest bez grosza. Myśli o wyprowadzaniu psów za pieniądze

Gdy amerykański sąd podczas apelacji zastanawiał się ponownie, czy samica makaka, która sama zrobiła sobie zdjęcia nie ma do nich praw autorskich, David Slater, którego aparatem małpa robiła zdjęcia oglądał transmisję procesu z domu w Wielkiej Brytanii. Fotograf nie mógł sobie pozwolić na bilet lotniczy do San Francisco, aby wziąć udział w rozprawie, nie może także sobie pozwolić na wymianę uszkodzonego sprzętu fotograficznego, ani zapłacić adwokatowi, który go bronił.

"Każdy fotograf marzy o fotografii podobnej do tej. Gdyby wszyscy dawali mi funta za każdym razem, gdy użyli zdjęcia, prawdopodobnie miałbym w kieszeni 40 milionów... A tak nie mam nic" – mówi fotograf. Fotograf przyznaje, że zarobił kilka tysięcy funtów, gdy zdjęcia stały się popularne - wystarczająco, aby pokryć koszty podróży do Indonezji. Jednak gdy fotografie stały się tematem skomplikowanego sporu prawnego, przychody z ich publikacji zniknęły, za to pojawiły się dodatkowe wydatki.