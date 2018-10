O tym powinien pamiętać każdy fotograf – cenna wskazówka dla osób, które chcą osiągnąć artystyczny sukces

Przyglądając się fotografom, którzy są na szczycie, wielu z nas wielokrotnie zastanawia się, jak udało im się to osiągnąć. Christopher Malcom przypomina o kilku ważnych kwestiach, które mogą pomóc w realizacji marzeń.

Fotograf w drodze na szczyt

Fotograf zwraca uwagę na fakt, że nazbyt często postrzega się swoich idoli jako kogoś, kto urodził się na szczycie. Takie osoby jawią się jako stworzone do odniesienia sukcesu – jakby urodziły się tylko w tym jednym celu. Miały one do dyspozycji wszystkie narzędzia, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Byli wręcz na niego skazani.

Christopher Malcolm przypomina jednak, że sukces innych jest zawsze postrzegany z zewnątrz (poza bliskimi osobami, którym mogliśmy towarzyszyć w drodze na szczyt). Błędem jest jednoczesne niedostrzeganie ich ciężkiej pracy i konsekwencji. Nie jest tak, że słynni, podziwiani fotografowie są na szczycie z powodu jakiegoś kosmicznego planu. Podobnie nasza pozycja, jak na razie na początku tej drogi, także nie jest z góry zdeterminowana. Nie trudno jednak wielu osobom postrzegać swoich idoli jako tych, którzy zostali obdarzeni nadprzyrodzonymi zdolnościami i wyjątkowymi zaletami. Ponadto musieli mieć więcej szczęścia. Z pokorą przyjmuje się, że zostali obdarzeni większym talentem.

Część z tych kwestii jest z pewnością prawdą, ale równie dobrze osoby te mogły nie być na szczycie. Błędem jest gloryfikowanie lub obwinianie kogoś za okoliczności, na które nie miał wpływu. Lepiej zastanowić się nad inną kwestią – co zrobić dzisiaj, aby móc polepszyć swoje rezultaty. Być może Twój fotograficzny biznes przynosi zyski, ale nie są jeszcze na tyle satysfakcjonujące. Przejrzyj zatem jeszcze raz biznesplan, aby znaleźć jego słabe punkty. Może konieczne jest sprawniejsze docieranie do klientów lub stworzenie promocji?

Na świecie jest wielu potencjalnych artystów, którzy utknęli w jakimś punkcie i tkwią w sytuacji, z której szukają ucieczki. Najczęściej nie wiedzą jak, jednakże odpowiedź może być łatwiejsza, niż to się wydaje. Co prawda nie ma jednej, dającej stuprocentową gwarancję sukcesu ścieżki kariery artystycznej, ale każdy musi postawić pierwszy krok. Później przyjdzie pora na kolejny. Z każdym kolejnym będziesz podążał do miejsca, w którym teraz pragniesz być.

