Fotograf, który sfotografował Kate Middleton zaprzecza, że zdjęcie zostało przerobione

Fotograf Jim Bennet uchwycił księżną Walii Kate Middleton wyjeżdżającą samochodem z zamku Windsor w Wielkiej Brytanii w dniu, gdy ta przyznała się do przerobienia swojego zdjęcia z dziećmi - W związku z tamtym zdarzeniem internauci szybko zaczęli doszukiwać się przeróbek także zdjęcia księżnej w samochodzie.











Kolejne podejrzenia dotyczące prawdziwości zdjęć z Kate Middleton

Autor tej fotografii postanowił jednak wydać oświadczenie, w którym zaprzecza przeróbkom. Internauci doszukiwali się na fotografii artefaktów, które miałyby wskazywać na edycję w programie graficznym. Takie podejrzenia przybrały na sile po tym, gdy księżna Walii Kate Middleton przyznała się, że niedawno opublikowane jej zdjęcie z dziećmi zostało przerobione w oprogramowaniu graficznym. Chociaż według autorki nie wpływało to na treść fotografii, to jednak internauci zaczęli spekulować na temat sytuacji księżnej. Wynika to z faktu, że w ostatnim czasie ma ona problemy ze zdrowiem, a rodzina królewska Wielkiej Brytanii bardzo mocno chroni prywatność, tak iż w efekcie powstaje wiele teorii na temat tego, co dzieje się wokół osoby Middleton.