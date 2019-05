Fotograf na etacie i podwyższone koszty uzyskania - korzyść dla pracownika i pracodawcy

Polskie prawo podatkowe zawiera rozwiązania, preferujące pewne grupy podatników - należą do nich między innymi twórcy, w tym fotografowie. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (będziemy ją nazywać ustawą o PIT lub po prostu ustawą) przyznaje twórcom 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania z praw autorskich oraz z tytułu rozporządzania przez nich tymi prawami. Co istotne - dotyczy to również osób, które tworzą w ramach stosunku pracy.

Korzyść jest spora - przypomnijmy, że "zwykłe" pracownicze koszty uzyskania zostały ustalone w kwotach zryczałtowanych i wynoszą od 1 335 zł rocznie (dla osób pracujących w ramach jednej umowy o pracę w miejscu zamieszkania) do 2 502 zł 56 gr zł rocznie (dla pracujących w ramach większej liczby umów o pracę dojeżdżających poza miejsce zamieszkania).