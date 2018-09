Profesjonalny fotograf odsłania kulisy pracy – piękne zdjęcia to tylko i aż efekt iluzji

Niecały rok temu na łamach ŚwiatObrazu.pl przedstawialiśmy projekt zatytułowany LUGARxFOTO brazylijskiego fotografa Gilmara Silvy. Prezentuje on w nim piękne zdjęcia , którym towarzyszą kadry, ukazujące kulisy ich powstawania. Rezultat wzbudził nie tylko bardzo duże zainteresowanie, ale także nieco kontrowersji. Stał się bodźcem do rozpoczęcia dyskusji na temat tego, jaka jest rola fotografa i na ile zdjęcia stanowią efekt iluzji.

Gilmar Silva rozpoczął publikowanie takich zdjęć głównie w celu zainspirowania ludzi do szukania własnych "magicznych światów" w banalnych i dostępnych na wyciągnięcie ręki lokalizacjach, a także po to, aby zburzyć mit na temat idealnych, pozbawionych jakikolwiek skaz wizerunków prezentowanych w kolorowych magazynach i reklamach. Chciał tym samym pokazać, że każdy może wykreować swoją własną historię i nie należy przy tym postrzegać własnej osoby przez pryzmat prasy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem