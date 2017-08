Fotograf pokazuje jak widział świat zanim sięgnął po aparat - znakomity zestaw zdjęć przed i po

I co my tutaj mamy? Na pierwszy rzut oka nieuważny widz pewnie wykrzyknie: super, ekstra, co za talent! Jednak po poświęceniu odrobiny czasu na analizę zdjęć przed i po zobaczymy jedynie stare prawdy, o których wielokrotnie pisaliśmy na łamach SwiatObrazu.pl. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z fotografią dziecięcą, na znakomitych przykładach widzimy, jak diametralnie zmienia się obraz, gdy fotografujemy z perspektywy dziecka. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj