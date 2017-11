Fotograf pokazuje na intrygujących zdjęciach ludzi, którzy byli dręczeni z powodu nietypowego wyglądu

Standardy piękna dla jednych są czymś, co jest wspaniałe i nienaruszalne, dla innych stanowią obiekt kontestacji, a dla jeszcze innych są źródłem udręki. Francesc Planes, 22-letni hiszpański fotograf w projekcie zatytułowanym „Normal” pokazuje tę ostatnią grupę – młodych ludzi, którzy na pewnym etapie życia zetknęli się lub nadal stykają z prześladowaniem z powodu wyglądu. Wszyscy jego modele przedstawieni zostali w precyzyjnie dobranych pozach i nago – a więc w stanie kojarzącym się z czystością i bezbronnością.

Dręczenie z powodu odmienności, wyglądu czy grupy społecznej do której się należy zawsze jest czymś paskudnym – niektórzy wiedzą o tym lepiej niż inni. Niezależnie od szczegółowych przyczyn, naczelny powód jest zawsze jeden: osoba dręczona jest po prostu inna. Osoba dręczona otrzymuje jasny komunikat "nie jesteś normalny, masz zniknąć". Francesc Planes z Hiszpanii postanowił wykorzystać to słowo-klucz tworząc serię zdjęć zatytułowaną "Normal", w których pokazuje wszystkich tych, których wygląd znacząco odbiega od obowiązujących standardów piękna i z tego powodu spotykają się oni z ostracyzmem lub otwartą wrogością.

