Fotograf powinien podążać za swoją publicznością

Większość artystów powinna mieć i znać swoją publiczność. Początkowo zapewne z powodzeniem będziesz dawał sobie radę sam. Jeżeli nie jesteś zainteresowany udostępnianiem swoich prac i fotografujesz wyłącznie dla siebie, to rzeczywiście jest to zupełnie możliwe. Idąc tym tropem, na początku swojej kariery wielu fotografów częściej buduje swoją publiczność z naturalnych odbiorców, aniżeli starannie ją dobiera. Do naturalnych odbiorców zaliczyłbym kolegów, rodzinę i znajomych – ludzi, którzy stanowią część Twego życia. Każdy taki człowiek będzie chciał choćby rzucić okiem na Twoje prace, właśnie dlatego, że są Twoje, a nie ze względu na szczególne zainteresowanie fotografią.

Problemy z publicznością skończą się w chwili, gdy zaczniesz odkrywać bardziej obiecujące, satysfakcjonujące nurty w swojej pracy. Jeśli Twoim celem jest publikowanie zdjęć w galerii, muzeum czy na wystawach, to będziesz musiał dokładnie określić swoją publiczność i jej oczekiwania; podobnie zresztą jak w przypadku, gdy planujesz sprzedaż zdjęć za pośrednictwem agencji fotograficznych, w sklepach lub na jeden z wielu innych sposobów. Rodzaj i charakter prac powinny odpowiadać wybranemu miejscu i specyfice ekspozycji, Jeśli nie poświęcisz czasu na to, by przygotować zestaw prac stosowany do określonych okoliczności, czeka Cię poważne rozczarowanie, a Twoje prace zapewne będą wywoływały jedynie wzruszenie ramion.