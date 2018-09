Jakie zdjęcia robili na początku swojej kariery profesjonalni fotografowie?

Renee Robyn to kanadyjska fotografka, która zajmuje się fotografią modową i portretową, gromadząc w niej wiele odniesień do świata baśni i fantasy. Łączy profesjonalne sesje zdjęciowe z drobiazgową i zaawansowaną obróbką w Photoshopie, wykorzystując w swoich pracach elementy fotografii studyjnej i fotomontażu. Całkiem niedawno zdała sobie sprawę, że właśnie mija okrągła, dziesiąta rocznica rozpoczęcia przez nią przygody z fotografią. Dało jej to impuls do spojrzenia na swoją karierę, analizując wcześniej wykonywane zdjęcia i porównując z obecnym doświadczeniem. Refleksje te nie tylko pokazują, że każdy, nawet największy zawodowiec, musiał rozpocząć długą i żmudną wspinaczkę od poziomu amatora, ale stanowią również świetną lekcję fotografii.

Każdy fotograf kiedyś zaczynał Fotografka zajrzał do swojego archiwum, zawierającego pierwsze próby z aparatem. Udostępniła je internautom, dodając do tego własne komentarze. Widać na nich bardzo proste błędy.