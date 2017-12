Fotograf Russell James wydaje książkę poświęconą wszystkim sekretom pokazów Victoria's Secret

Russel James, piastujący przez ostatnie 22 lata stanowisko oficjalnego fotografa dokumentującego przebieg i organizację imprez organizowanych przez Victoria’s Secret potwierdził ukończenie prac nad książką odsłaniającej kulisy swojej pracy. Z ujawnionych przez niego detali wyłania się obraz ogromnego przedsięwzięcia, dla dobra którego zarówno organizatorzy jak i modelki przelewali ogromne ilości potu, a niekiedy również łez i krwi. Publikacja nosi tytuł Backstage Secrets.

Jeżeli jest ktoś, kto naprawdę dobrze zna kulisy sławnych pokazów Victoria’s Secret, to taką osobą jest Russel James. Pracuje on od 1995 roku jako oficjalny fotograf dokumentujący pracę nad wszystkimi edycjami tej imprezy, począwszy od pierwszej, sławnej edycji w nowojorskim Plaza Hotel. James jest autorem tysięcy zdjęć przedstawiających "aniołki" (jak nazywane są modelki prezentujące bieliznę podczas pokazów – z uwagi na wielkie skrzydła, jakie noszą podczas pokazów) przy pracy. Na przestrzeni 22 lat pokazy te awansowały do rangi jednej z najbardziej istotnych imprez w tej branży, a Russel James jest w samym środku każdej z nich od samego początku. Napisana i zilustrowana przez niego książka "Backstage Secrets" ujawnia kulisy tego ogromnego przedsięwzięcia.