Fotograf ślubny spędza zaledwie 4% czasu na robieniu zdjęć

Według ankiety przeprowadzonej przez portal Your Perfect Wedding Photographer fotografowie ślubni spędzają zaledwie 4% czasu pracy na robieniu zdjęć. Portal ten co roku przeprowadza taką ankietę, która prowadzi także do wielu innych zaskakujących wniosków.



Ile czasu spędza w pracy fotograf ślubny? Poznaj wyniki ankiety. Wyniki ankiety opierają się na odpowiedziach udzielonych przez ponad 300 profesjonalnych fotografów ślubnych z całej Wielkiej Brytanii. Trzeba więc pamiętać przy tym, że próba nie jest za duża, stąd nie są to badania przeprowadzone na szeroką skalę, które dawałaby szczególnie rozstrzygający werdykt. Jednocześnie odpowiedzi dotyczą rynku w Wielkiej Brytanii, jednakże mogą być także ciekawe dla polskich fotografów ślubnych - a w szczególności dla ich klientów.