4 lata na odtworzenie 1000 projektów pudełek na film 35 mm

Fotografik i grafik odtworzył 1000 projektów pudełek z filmem światłoczułym 35 mm

Akil Alparslan dla własnej przyjemności odtworzył oszałamiającą liczbę opakowań rolek z filmem 35 mm, w tym marek takich jak Polaroid, Agfa czy Kodak. Twórca przyznał, że powód stworzenia tej serii był prosty - zamiłowanie do fotografii. "Można powiedzieć, ze inspiracje do tego projektu czerpałem od pierwszych dni, kiedy moja pasja do fotografii zaczęła się kształtować" - wyjaśnia Alparslan. Dodaje, że zachował pudełko po Fujicolor HR 400, czyli jego pierwszym film 35 mm, który użył w swojej pierwszej lustrzance w 1984 roku.