Fotograf uchwycił z Ziemi astronautów podczas spaceru kosmicznego

Pod koniec marca dwóch astronautów odbyło spacery kosmiczne poza Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w celu dokonania napraw i konserwacji aparatury - Astrofotograf dr Sebastian Voltmer zdołał uchwycić kosmicznych spacerowiczów wprost ze swojego podwórka.



Dr Sebastian Voltmer mieszka w Sankt Wendel w Niemczech, skąd pochodzi jeden z dwóch astronautów spacerujących w kosmosie - Matthias Maurer. Dr Voltmer postanowił jak najprecyzyjniej uchwycić zatem nie tylko po raz pierwszy spacer kosmiczny EVA z Ziemi, ale przy okazji pierwszy spacer kosmiczny kogoś z jego rodzinnych stron. Udało mu się to dzięki potężnemu teleskopowi, sterowanemu montażowi, ogromnej wiedzy i odrobinie szczęścia.

