Fotograf ujawnia jak powstają jego portrety

Fotograf Geo Leon jest znany ze swojego łatwo rozpoznawalnego stylu fotografii portretowej, pełnego szczegółów i żywiołowości - Ostatnio podzielił się swoim warsztatem i odsłaniając nieco tajemnic i pokazując, jak powstają jego zdjęcia. Co ciekawe część z jego świetnych portretów wcale nie wymagało nieprawdopodobnych scenerii czy planów zdjęciowych. Powstawały w zaskakująco prosty sposób.



Fotograf zdradza tajniki swojej pracy - zajrzyj za kulisy jego sesji

Leon na codzień mieszka i pracuje w Los Angeles w Kalifornii, gdzie udoskonala fotografię portretową. W swojej fotografii nawiązuje do hiperrealizmu, co jest widoczne w jego intensywnych kolorach, bogatej szczegółowości czy zdecydowanym kontraście. Dąży do przedstawiania bardziej żywym tego, co fotografuje, niż w przypadku oglądania tego gołym okiem. Ta filozofia jednak w zaskakujący sposób łączy się czasami z prostotą użytych środków do stworzenia konkretnego portretu.