Fotograf ujawnia, że Królowa Elżbieta nienawidziła swoich rąk

Rankin, brytyjski fotograf, ujawnił, iż Królowa Elżbieta II odrzuciła jego prośbę o pozowanie, gdyż nienawidziła fotografowania swoich dłoni.

























Fotograf zdradza tajemnice z życia Królowej Elżbiety II

Rankin w podcaście Tea with Twiggy mówił, że Królowa odmówiła sfotografowania się z mieczem z powodu niechęci, jaką miała do własnych dłoni. Fotograf, którego prawdziwe imię i nazwisko brzmi John Rankin Waddell, zdradził, że poczuł dumę, gdy Królowa Elżbieta II wkroczyła do sali tronowej, w której odbywała się sesja zdjęciowa w 2002 roku.