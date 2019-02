Fotograf usunął konta w mediach społecznościowych, na których zgromadził 60 000 fanów

Nick Fancher pewnego ranka usunął wszystkie konta w mediach społecznościowych, w tym na Instagramie, Twitterze i Facebooku. Zgromadził na nich dotychczas 60 000 fanów. Zapewne niektórzy uznają takie posunięcie za szalone, jednak fotograf postanowił uzasadnić swoją decyzję. Warto poznać jego argumenty.

Fancher, którego twórczość mieliśmy przyjemność prezentować już na ł amach serwisu SwiatObrazu.pl , od pewno czasu zaczął przeprowadzać wywiady z fotografami z branży. W jednym z wywiadów rozmawiał z włoską fotografką Sarą Lando. Fotografka zwróciła uwagę na zagrożenie, jakie niesie za sobą publikowanie prac w mediach społecznościowych. Te działania mogą zasadniczo zmienić sposób, w jaki tworzymy fotografie.

W rozmowie Sara Lando zauważa, że z czasem media społecznościowe "tresują nas" do tworzenia i publikowania tak, aby podobało się to algorytmom. Jeśli post działa naprawdę dobrze, a obserwujący entuzjastycznie reaguje na pewien rodzaj zdjęć lub techniki, zaczynamy tworzyć, by replikować tę reakcję.

"Na przykład, gdy umieszczam obraz z dużą ilością koloru czerwonego lub z efektem shutter drag (wprowadzenie do obrazu ciekawego rozmycia źródeł oświetlenia), te będą miały dwa lub trzy razy większą ilość polubień czy całkowity zasięg, niż moje pozostałe posty. Z biegiem czasu zaczęło mnie to motywować nie tylko do publikowania kolejnych zdjęć z shutter drag lub czerwienią, ale także do fotografowania w ten sposób. Moja sztuka stawała się pewnego rodzaju memem" – mówi Nick Fancher.