Fotograf uwiecznia Nowy Jork w najgorszym i najlepszym wydaniu

Wędrując ulicami Nowego Jorku w mroczne dni pandemii Covid-19 fotograf Phil Penman uchwycił miasto w jednym z najgorszych okresów.



Jak przyznaje sam autor zdjęć, ma mieszane uczucia co do czasu pandemii. "Oglądałem bardzo smutne ulice. Ulice które kocham były pozabijane deskami ze względu na wzrost liczby kradzieży w sklepach" komentuje Penman. Pomimo ponurego czasu fotograf znajdował pocieszenie w przypadkowych rozmowach z nieznajomymi, gdy ludzie tęsknili za kontaktami międzyludzkimi w okresie, gdy panowały duże ograniczenia. Fotografie pozwalają na obejrzenie Nowego Jorku, który był wyludniony jak nigdy wcześniej. Jednocześnie na ulicach pojawiało się wiele intrygujących postaci - wiele z nich miało pecha i nie miało dokąd się udać.

