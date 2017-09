Fotograf wojenny, który przeżył białaczkę, okazał się oszustem

Uderzające zdjęcia Eduardo Martinsa z najniebezpieczniejszych stref wojennych sprawiły, że stał się sławny, udzielał licznych wywiadów w największych światowych mediach i zyskał ponad sto dwadzieścia tysięcy zwolenników na Instagramie. Publiczność pokochała historię przystojnego 32-letniego blond surfera z Brazylii, który w dzieciństwie chorował na białaczkę, a następnie odnalazł swoje przeznaczenie w fotografowaniu konfliktów zbrojnych. Publikowane przez Martinsa zdjęcia prezentowały m.in. takie media, jak „Wall Street Journal”, „Vice”, „Le Monde” i „The Telegraph” oraz BBC.

Pierwsze wątpliwości dotyczące Eduardo Martinsa zrodziły się u dziennikarki BBC, która przeprowadziła z nim wywiad w lipcu. Pojawiły się wówczas pewne nieścisłości co do miejsc, w których fotograf rzekomo przebywał, i wydarzeń, w których brał udział. Niemożliwe okazało się również znalezienie choćby jednej osoby, która poznała Martinsa osobiście.

