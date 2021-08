Fotograf wpadł do basenu w trakcie ceremonii

Ponieważ mamy wakacje, to teraz trochę mniej serio - Bohaterem jednego z wydarzeń, które zapamiętają na dłużej uczestnicy jednego z wesel będzie fotograf ślubny, który niechcący stał się atrakcją podczas uroczystości. Z pewnością nie w taki sposób, w jaki by sobie życzył, ponieważ w trakcie wykonywania swojej pracy… wpadł do basenu.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Fotografia ślubna bywa niebezpieczna Firma Aperina Studios mająca siedzibę w Kalifornii obsługiwała wystawne wesele utrzymane w indyjskim obrządku. Podczas rejestrowania końca ceremonii ślubnej, jeden z członków ekipy cofając się przed parą młodą, nie zauważył basenu i przypadkowo znalazł się w wodzie. Upadek został uchwycony przez jednego z gości weselnych znajdujących się po drugiej stronie basenu.