Fotograf wykorzystał prawie dwa tysiące kilogramów e-odpadów tworząc surrealistyczne portrety

Odpady elektroniczne, nazywane również e-odpadami, to ogromna ilość urządzeń elektronicznych wyrzucanych codziennie. Aby zwiększyć świadomość tego ciągle rosnącego zjawiska, niezwykle zaangażowany w problemy otaczającego nas świata fotograf Benjamin Von Wong wykorzystał ponad 1 800 kilogramów zużytej elektroniki - do do stworzenia niesamowitych surrealistycznych portretów.





W 2010 roku w Stanach Zjednoczonych przeciętnie 142 tysiące komputerów było wyrzucanych każdego dnia, pisze Von Wong, zauważając, że odpady elektroniczne to najszybciej rosnący strumień odpadów komunalnych na świecie.