Fotograf z Polski uhonorowany w konkursie Sony World Photography Awards 2019

Zdjęcie Piotra Leczkowskiego „Magic Moment” (Magiczna chwila) zostało uznane za najlepszą ze wszystkich prac, jakie na konkurs otwarty Sony World Photography Awards zgłosili fotografowie narodowości polskiej, mieszkający w Polsce. Leczkowski jest zawodowym grafikiem, a fotografią zaczął zajmować się amatorsko już w wieku dorosłym. Mieszka w Żyrardowie. Zwycięskie zdjęcie zrobił za kulisami, w czasie próby Polskiego Baletu Narodowego.

Odnalezienie własnej drogi zajęło mi dużo czasu — mówi Piotr Leczkowski o swoich pracach. Chodziło o mój osobisty sposób ukazywania piękna tego świata. Teraz jestem już gotowy mówić dojrzałym, poważnym głosem. Mam też nadzieję, że ten głos jest czarujący, ale to już każdy musi ocenić samodzielnie…

