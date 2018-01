Fotograf założył agencję modeli powyżej 45 roku życia

Jeszcze do niedawna panowało przekonanie, że świat modelek i modelingu należy do nastolatków i kończy się tuż po 25 roku życia. Świat jednak nieustannie się zmienia, bijące rekordy popularności w latach 90-tych ubiegłego wieku top modelki do dziś nie znikają z okładek magazynów mody. A kampanie z siwowłosymi 70-latkami coraz częściej pojawiają się w mediach, w których modele udowadniają, że potrafią prezentować modne stylizacje, które potem naśladuje młodzież. Teraz w Rosji powstała pierwsza agencja modelek wyłącznie dla seniorów - o nazwie OLDUSKA.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Założycielem agencji jest fotograf Igor Gavar. Przez ostatnie półtora roku stworzył grupę mężczyzn i kobiet w wieku od 45 lat do ponad 80 lat. Każdy z modeli ma swój własny wyrazisty wygląd i zdążył już wziąć udział w szeregu kampanii reklamowych - od awangardowej mody po fotografię lifestylową.