Dlaczego słabi fotografowie myślą, że są znakomici?

Czy wiesz, że im słabsze zdjęcia robisz, tym bardziej prawdopodobne, że myślisz, że jesteś mistrzem fotografii? To zjawisko w psychologii zwane jest efektem Dunninga-Krugera. Fotograf Jamie Windsor odniósł ten błąd poznawczy do fotografii, a następnie podał kilka wskazówek, jak uniknąć wpadnięcia w tę powszechną pułapkę mentalną i faktycznie stać się lepszym fotografem. Na koniec prezentujemy jeszcze krótkie ćwiczenie, które pozwoli ocenić poziom swoich umiejętności.





" Jeśli jesteś niekompetentny, nie możesz wiedzieć, że jesteś niekompetentny " - pisze Dunning. "Umiejętności potrzebne do uzyskania właściwej odpowiedzi są dokładnie tymi umiejętnościami, których potrzebujesz, aby rozpoznać właściwą odpowiedź".

W swoim badaniu z 1999 roku psychologowie społeczni David Dunning i Justin Kruger odkryli, że ludzie, którzy praktycznie nie mają umiejętności w danej dziedzinie często oceniają siebie jako ekspertów, ponieważ po prostu nie rozumieją, ile muszą się jeszcze nauczyć. Na dodatek, o ile osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie życia mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej właśnie dziedzinie, to osoby wysoko wykwalifikowane zaniżają często ocenę swoich umiejętności.

