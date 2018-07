Fotografia 360° na Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Podczas tegorocznej edycji Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi firma Ricoh uruchomi specjalną strefę 360°. Będzie w niej można wypróbować działanie aparatu Theta i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w technologii 360°.





"Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi to bardzo ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Polski. Cieszymy się, że od kilku lat możemy być jego częścią. Uczestnictwo w Dwóch Brzegach to dla nas ogromna szansa na przedstawienie innowacyjnych rozwiązań z dziedziny fotografii. W tym roku postanowiliśmy zaprezentować festiwalowej publiczności możliwości fotografii sferycznej" – – powiedział Paweł Barski, Marketing Director w Ricoh Polska. ".

