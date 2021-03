Zobacz piękno… cukierków M&Ms rozpuszczających się w wodzie

Tytuł tego artykułu brzmi nieco dziwnie, ale fotograf, filmowiec i pedagog Jens Heidler przygotował bardzo ciekawe makroobrazy przedstawiające cukierki M&Ms, rozpuszczające się w wodzie. W efekcie powstały zaskakujące ujęcia, które mają w sobie wiele hipnotyzującego piękna, ale i są nieco niepokojące. Zobaczcie sami.



Fotografia abstrakcyjna kryje się wszędzie - zobacz rozpuszczające się M&Ms

Jednym z najbardziej znanych powiedzeń fotografów (i zapewne też filmowców) jest rada: "na fotografiach pokaż coś, czego bez Ciebie nikt by nie zobaczył". Cóż, Jens Heidler wziął to zdanie sobie do serca. Odkrył ukryte piękno w rozpuszczających się drażetkach M&Ms.