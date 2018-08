Jak oddać nastrój wnętrza? Znajdź odpowiedź w obszernym poradniku o fotografii architektury

Interesujące wnętrza mogą być niewyczerpanym źródłem fotograficznych inspiracji. Możemy w nich poszukiwać różnych rzeczy: eleganckiego piękna klasycznej architektury, ciekawych zbliżeń czy też tworzonych z rozmachem ujęć o bardzo szerokim polu widzenia. Wnętrze może być tematem samym w sobie (i najczęściej tak właśnie jest), ale może być też zaledwie jednym z elementów kompozycji – tłem dla znajdujących się w nim przedmiotów lub ludzi bądź stanowić pierwszy plan w zdjęciach o budowie wieloplanowej, przedstawiających wnętrze i to, co poza nim. Każdy z wymienionych rodzajów tematów wymaga nieco odmiennego podejścia ze strony fotografującego. Zapraszamy do przeczytania poradnika, w którym zajmiemy się ważną podkategorią fotografii architektury, czyli wnętrzami.

Fotografia architektury: wnętrza Głównym zadaniem jakim będziemy zajmować się na łamach tego artykułu będzie wykonywanie zdjęć stanowiących architekturę wnętrz oraz takich, których kompozycja obejmuje zarówno pomieszczenie, jak i to co znajduje się poza nim. W mniejszym stopniu będą nas natomiast interesowały zdjęcia, w których wnętrze jest jedynie tłem dla rozgrywających się w nim wydarzeń.