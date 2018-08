Jak robić zachwycające zdjęcia nocnego nieba - poradnik fotografii astronomicznej, część I

W XIX wieku fotografowie nie posiadali jeszcze wiedzy na temat prędkości, z jaką docierają do naszego oka fotony światła. Co prawda astronomia jako nauka już istniała, lecz nie istniała nowoczesna fizyka. Dopiero dzisiaj wiemy, że fotografia niekoniecznie musi rejestrować jedynie to, co możemy dostrzec gołym okiem. Fotografia astronomiczna zapisuje obrazy, które wydarzyły się wiele milionów lat temu. Przypominamy poradnik fotografowania obiektów astronomicznych - zapraszamy do lektury pierwszej części poradnika.

Astrofotografia