Jak robić zachwycające zdjęcia nocnego nieba - poradnik fotografii astronomicznej, część II

Obecnie zajmujący się fotografią astronomiczną mają już świadomość, że dzięki rozwojowi nauki mogą zapisywać obraz tego, co fotony światła przenosiły (czasem wiele milionów lat świetlnych) w kierunku soczewek narzędzi obserwacyjnych. Fotograf-amator wniósł i wnosi niesamowity wkład w rozwój tej dziedziny fotografii. Niebo wydaje się bliższe człowiekowi wraz z rozwojem optyki i możliwości cyfrowego zapisu obrazu. Jak więc wygląda używana w astrofotografii optyka i co trzeba o niej wiedzieć, zanim przystąpi się do jej używania?

Teleskop refrakcyjny (refraktor)

Fotografia astronomiczna - wykorzystywana optyka Z pewnością nawet dla osób, które nigdy nie zajmowały się fotografią, jest oczywiste, że używana do obserwacji i fotografowania optyka instrumentów astronomicznych nie jest tą samą optyką, którą w zwykłej fotografii - nawet tej z wielkich odległości - obiektywy 600-1200 mm. Zasada działania refraktorów (teleskopów soczewkowych) i reflektorów (teleskopów zwierciadlanych) jest jednak w pewnym sensie podobna do sposobu działania obiektywu aparatu fotograficznego. Reklama

