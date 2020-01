Zwykłe chwile ukazane w niezwykły sposób - zobacz Rosję oczami utalentowanego fotografa

Urodzony w Kirowie, obecnie mieszkający w Moskwie fotograf Aleksey Myakishev potrafi chwytać sceny z codziennego życia tak, iż wydają się magiczne, zapadając w pamięć - Jednocześnie do opowiadania o Rosji wykorzystuje czarno-białe obrazy.



Trzeba przyznać, że często mu się to udaje, a jego zdjęcia są niezwykle magnetyczne. Jednocześnie są to bardzo uniwersalne obrazy. Obecnie pracuje nad projektem o prowincjonalnej Rosji. Więcej prac tego autora znajdziesz na jego Instagramie.

Autor omawianych zdjęć jest bardzo płodnym artystą i na swoim koncie ma już trzy książki fotograficzne. W swoich realizacjach stawia przede wszystkim na fotografię monochromatyczną. Przyznaje, że trudno jest sfotografować swoje miejsce zamieszkania. Często jednak bierze aparat i wychodzi na ulicę, aby uchwycić puls miasta. "Kiedy patrzę przez wizjer, zaczynam dialog z miastem" - zdradza fotograf, dodając, że poprzez fotografię stara się odkryć coś szczególnego w swoim otoczeniu, co będzie miało w sobie element surrealistyczny.

