Chcesz zmienić swój sposób patrzenia i fotografowania? Skup się na fotografii czarno-białej

Każdy fotograf na pewnym etapie swojej przygody stwierdza, że musi coś zmienić w swojej fotografii, aby móc się rozwinąć i ponownie cieszyć się z tworzenia zdjęć. Zmiany mogą być drobne, ale to właśnie one pozwalają zrobić krok naprzód. Mike Jett zdał sobie sprawę, że stoi w obliczu takiego wyzwania - dostrzegł, że wykonywane przez niego fotografie stają się nudne, a jednocześnie nie przekazują treści, którymi chciałby podzielić się ze światem. Postanowił znaleźć rozwiązanie umożliwiające pokonanie fotograficznego kryzysu, a tym co przyniosło przełamanie impasu, było skupienie się na fotografii czarno-białej.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Jak fotografia czarno-biała pomogła osiągnąć rozwój? Mike Jett zajmuje się fotografią uliczną. Decyzja o przerzuceniu się na fotografię monochromatyczną wynikła ze spostrzeżenia, iż w pewnym momencie zaczął bazować na jednym oklepanym patencie i przesadnie skupiał się na kolorach, przekładając formę ponad treść. Nadużywanym przez niego zabiegiem było zestawianie np. czerwonego samochodu i przechodnia w czerwonej koszuli. To nadużycie wynikało z jego fascynacji efektami, jakie daje preset FujiFilm Classic Chrome, bazujący na Kodak Kodachrome.