Urzekające piękno symetrii - zobacz zdjęcia Alastaira Philipa Wipera

Brytyjski fotograf Alastair Philip Wiper ma doskonałe oko do wyszukiwania intrygujących form w magazynach, fabrykach i stoczniach na całym świecie - Swoje zdjęcia wykonywał w miejscach takich jak fabryka Adidasa czy Boeinga, w CERN, a także w laboratoriach i halach montażowych Europejskiej Agencji Kosmicznej. W infrastrukturze, którą fotografuje dostrzega systemy i struktury wiele mówiące o potrzebach ludzi, ich pragnieniach, nadziejach, ale także obsesjach.



Swoje zdjęcia fotograf zgromadził w albumie zatytułowanym "Niezamierzone piękno" (Unintended Beauty). Co ciekawe jego monografia została wydana w trzech wersjach różniących się okładkami. Album liczy sobie 208 stron i poza zdjęciami zawiera także tekst napisany przez fizyka teoretycznego Marcelo Gleisera i wywiad z Ianem Chillagiem. Wewnątrz znajduje się 90 kolorowych fotografii. Poniżej można znaleźć wybrane obrazy z tej publikacji, a także dokumentację samej książki. Więcej zdjęć tego autora można obejrzeć na jego profilu na Instagramie , natomiast jego album można nabyć tutaj

Fotograf zdradza, że chciałby rzucić wyzwanie postrzeganiu przez ludzi tego, co uważają za piękne. Swoimi fotografiami pokazuje więc scenerie, które są jednocześnie brzydkie i piękne. W jego zdjęciach można także dostrzec elementy niepokojąco urzekające czy atrakcyjnie wizualne lokalizacje, które w rzeczywistości mają przeznaczenie destrukcyjne dla ludzkości czy środowiska.

Fotografie Philipa Wipera przywodzą na myśl kultowe prace Bernda i Hilli Becher, którzy także dokumentowali elementy infrastruktury, takie jak np. wieże ciśnień. Praca Brytyjczyka jest jednak w przeciwieństwie do ich dzieł utrzymana w kolorach, które poszerzają znaczenie obrazów (na części z nich potęgują skomplikowanie i złożoność infrastruktury, natomiast na innych podkreślają ich harmonię). Wydaje się także, iż przynajmniej patrząc na niektóre zdjęcia z tego cyklu, Philip Wiper pomimo dokumentacyjnego charakteru swojej rejestracji nie rezygnuje z dzielenia się także osobistym stosunkiem do obiektów.

