52 plakaty z niemowlakiem w roli głównej - niezwykła fotografia dziecięca

Rodzice wykonali niezwykłą serię fotografii swojej pociechy - Przez 52 pierwsze tygodnie jego życia realizowali portrety, stanowiące swoiste plakaty. W efekcie powstała niezwykła pamiątka.



Cała seria rozpoczęła się spontanicznie. Mały Zoltan otrzymał bodziak, w którym wyglądał jak mały Buzz Astral, bohater znany z filmów Toy Story. Rodzice chcieli za niego podziękować i wykonać pamiątkowy portret. Gdy już się za niego zabrali pomyśleli, że warto by umieścić swoją pociechę na czystym, jednolitym tle. Jako że było czarne, natychmiast przyszło im do głowy, aby wzbogacić je o gwiazdy, planety itp. Wszystkie elementy powstawały na bazie tego, co było pod ręką. Przykładowo planety to odpowiednio ułożone elementy garderoby.

fot. Benson Chou

Jak zdradzają rodzice przyjęli pewne zasady, aby w połowie projektu nie znudzić się tym pomysłem i go nie porzucić przed przed ukończeniem.

Po pierwsze projekt nie miał być związany z przesadnym planowaniem czy przeorganizowywać życia. Dzięki temu nie powodowałby niepotrzebnych stresów. Sesje powstawały spontanicznie, a temat zdjeć był wybierany w dniu ich wykonywania. Po drugie - w miarę możliwości postanowili wykorzystywać jako dodatki to, co mają pod ręką, unikając tym samym na ile to możliwe korzystanie z Photoshopa i wstawiania gotowych elementów graficznych. Miało to rozwijać kreatywność i zwiększać frajdę z realizacji cyklu.

Po trzecie każda z sesji musiała trwać nie dłużej niż 30 minut. Czas ten był przeznaczony na znalezienie niezbędnych akcesoriów i wykonanie fotografii. Według zapewnień rodziców udało się w to w 99% przypadków, a odstępy od tej reguły były spowodowane koniecznością zajęcia się Zoltanem.

Rodzice zdradzają także jaki sprzęt wykorzystali podczas realizowania tej wyjątkowej serii. Oświetlali scenę lampą błyskową Canon 430EX Speedlite z wyzwalaczem zdalnym Cowboy Studio Speedlite. Do realizowania fotografii posłużył Olympus EM-5 Mark II z obiektywem Panasonic 12-35 mm f/2.8.

Poniżej możesz zobaczyć wybrane zdjęcia małego Zoltana. Jego rodzice udostępnili także fotografie ukazujące kulisy sesji.

Mały Zoltan bohaterem plakatów - wyjątkowa fotografia dziecięca