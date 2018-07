Fotografia dziecięca pozwala wrócić do dzieciństwa! Przeczytaj obszerny poradnik

Podczas oglądania fotografii, obojętnie, czy są to portrety rodzinne, zbiory przyjaciela, fotki w czasopismach, stronice albumu, intuicyjnie przerzucasz kartki w pewnym tempie. Co jakiś czas napotykasz zdjęcie, nad którym przystajesz, zwalniasz tempo i głębiej się w nie angażujesz, będąc jakby trochę zaproszony. Możesz się uśmiechnąć, zamyślić na minutkę lub przenieść w czasie. Czyż nie jest to wspaniałe ćwiczenie, podczas którego rozbudzasz własne umiejętności obserwacji? Dzięki niemu wiesz, co Cię najbardziej przejmuje. Istnieją duże szanse na to, że fotografia, nad którą się zatrzymujesz, ma w sobie coś głębokiego lub czarującego. Może chodzić o wyraz twarzy portretowanej osoby, ogólny nastrój zdjęcia czy przekazywane emocje. Wszystko to szczególnie się sprawdza w fotografii dziecięcej. Miny maluchów oraz emocje są zazwyczaj bardzo widoczne i prawie natychmiast osiągalne. Jako fotograf dzieci powinieneś po prostu być w odpowiednim miejscu, żeby stać się świadkiem wydarzeń i zarejestrować ekspresję, która jest tak łatwa do uzyskania.

Obserwowanie emocji i nastrojów

Fotografia dziecięca czyli naucz się bawić Wspaniałą przewagą fotografii cyfrowej nad tradycyjną jest większa spontaniczność, możliwość rejestrowania wyjątkowych chwil i naturalnego entuzjazmu dziecka, jak na zdjęciu 7-1 oraz 7-2, bez ponoszenia wysokich kosztów wywoływania odbitek. Cyfrowa technologia umożliwia ciągłe uczenie się podczas robienia zdjęć. Dzięki temu, że fotografie natychmiast widać na podglądzie, można usunąć nieudane ujęcia i postarać się ponownie zarejestrować obrazy. Dla osób, które robienia zdjęć uczyły się w erze fotografii klasycznej, czyli wykorzystywały filmy, udogodnienie to jest spełnieniem marzeń.