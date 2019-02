Kiedy pasja staje się sposobem na życie - fotografia górska Alexandra Buisse'a

Fotografia górska i wspinaczkowa to wielka miłość Alexandra Buisse’a. Stała się również jego wymarzoną pracą. Jak doszło do tego, że wykonuje zdjęcia dla takich klientów, jak Red Bull, Sports Illustrated, Patagonia, magazyn Outer Edge i wielu innych, opowiada sam autor.

Pierwszym klientem Alexandra Buisse’a była firma Montane, która znalazła jego zdjęcie w Internecie, a następnie zwróciła się z propozycją współpracy. Minęło pół roku, zanim fotograf przystąpił do wykonywania zdjęć, w tym czasie wymienili setki e-maili, odbyło się wiele spotkań. Fotograf przyznaje, że szukając nowych klientów, wysyłał swoją ofertę w postaci wiadomości e-mail. Jednak bez większych rezultatów. Pierwsze sukcesy w pozyskaniu nowych klientów osiągnął, gdy pojechał na największe branżowe targi i prezentował swoje prace w postaci wydrukowanego albumu fotograficznego. Teraz używa wyłącznie iPada do prezentacji fotografii. "Dzięki temu łatwo dostroić wybór zdjęć do klienta. Pokazuję im główny zbiór kilkunastu zdjęć odpowiednio dobranych do ich potrzeb, a następnie proponuję, aby zobaczyli więcej - mam przygotowane konkretne galerie sportowe (jazda na nartach, wspinaczka, paralotniarstwo, itd.)" - mówi fotograf.