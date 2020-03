Fotograf rejestruje tę samą scenerię od trzech lat

Czasami trudno jest znaleźć temat zdjęć, ale jak pokazuje przykład Hansa Gunnara Aslaksena, niekiedy wystarczy skupić całą swoją uwagę… na małym fragmencie zatoki - Fotograf od ponad trzech lat rejestruje małą zatokę i udaje mu się w niej odnaleźć kolejne, interesujące kadry.



Swoje zdjęcia wykonał na obszarze o szerokości zaledwie trzech metrów. Mimo to efekty jego pracy są bardzo zróżnicowane. Hans Gunnar Aslaksen podkreśla, iż wytrwałość zagwarantuje satysfakcjonujące efekty podczas odwiedzania tych samych miejsc o różnych porach dnia i roku. Fotograf podkreśla także, iż warto szukać miejsca znajdującego się w pobliżu domu. Dzięki temu możliwe jest szybkie dotarcie i fotografowanie, gdy światło jest optymalne. To często się nie udaje, gdy konieczne jest zaplanowanie z wyprzedzeniem dłuższej podróży.

