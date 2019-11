Natura pochłania dzieła człowieka - niezwykła fotografia krajobrazowa

Wyzwanie, polegające na znalezieniu krajobrazu nietkniętego ludzką ręką staje się coraz bardziej karkołomne, a Thomas Strogalski postanowił wykonać fotografie krajobrazowe, na których to natura zdaje się pochłaniać cywilizację. Jego seria zdjęć zatytułowana Nature Takes Over (Przejęte przez naturę) przestawia pojazdy pochłaniane przez otaczającą je florę.



Fotografie pokazują stare samochody - od sedanów przez ciężarówki po samochody kempingowe - pozostawione pomiędzy bujną roślinnością, która z biegiem lat, zaczęła je przejmować. Dla fotografa fascynująca jest myśl, że natura może przejąć kontrolę nad pozostałościami po cywilizacji ludzkiej. Na jego zdjęciach widać, jak natura zaczyna odzyskiwać swoje miejsce i robi to w niezwykle piękny sposób. Na części obrazów trzeba doszukiwać się pojazdów, które niemal w całości zniknęły w bujnych zaroślach. Ich wygląd i położenie przywodzą na myśl wraki statków, które są pochłaniane przez podwodną faunę i florę, stając się stałym elementem dna morskiego.

Na co dzień pracujący w Düsseldorfie fotograf realizował zlecenie dla klienta w Maui na Hawajach. Znalazł przy tym nieco wolnego czasu, który poświęcił realizację osobistego projektu. "Podczas mojego pięciotygodniowego pobytu na Hawajach dostrzegłem intrygujące zakłócenia w bujnej, fascynującej przyrodzie wyspy" - zdradził autor prezentowanego cyklu.

