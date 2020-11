Dynamizm pogody na Islandii na fotografii krajobrazu

W ostatnim czasie pandemia ponownie zmusiła wszystkich do ograniczenia wyjazdów - W związku z tym postanowiliśmy opowiedzieć o fotografii, która jak w soczewce ukazuje zdumiewające piękno krajobrazu Islandii. Rosyjski fotograf Mikhail Shcheglov miał wiele szczęścia i znalazł się dokładnie w idealnym miejscu i czasie, wykonując zapadającą w pamięć fotografię zmieniającej się pogody.



Islandia słynie z naturalnego piękna i zróżnicowanego krajobrazu, który obejmuje góry, wulkany i gejzery. Ze względu na położenie, krajobraz tej wyspy wyróżnia się dużą zmiennością. To wszystko na swojej fotografii połączył pochodzący z Moskwy Mikhail Shcheglov, który na przylądku Dyrhólaey znajdującym się w południowej Islandii uchwycił fascynującą scenę. Podczas gdy Słonce oświetla rośliny na pierwszym planie, w tle, wśród trwającej jeszcze ulewy, wyłania się tęcza.

