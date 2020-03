Natura dosłownie zamroziła ruch wody - niezwykle fotografie

Natura potrafi zaskakiwać nas na wiele sposobów, i spotkało to również Erica Grossa, któremu udało się sfotografować zamrożone fale na jeziorze Alpine Lake w Kolorado - Leżący w malowniczej scenerii zbiornik, znajdujący się w dolinie wśród strzelistych szczytów jest lubianym przez fotografów krajobrazowych tematem. Tym razem poza malowniczym pejzażem udostępnił fotografowi dodatkową atrakcję.



Wraz ze wschodem Słońce fotograf Eric Gross odkrył pofalowaną, zamrożoną powierzchnię jeziora. Woda zamrożona w czasie, spotęgowana przejrzystością lodu wygląda na fotografiach tak, jakby autor użył bardzo krótkiego czasu naświetlania. Tym razem to nie migawka "zamroziła" ruch wody, lecz zrobiła to w rzeczywistości sama natura.

Linie pozamarzanych fal wciągnęły na tyle Erica Grossa, iż postanowił zrobić z nich główny temat swoich zdjęć. Wykonał fotografie z ich poziomu, co zmusiło go do położenia się na lodzie. Autor zdjęć nie był niestety przygotowany do wykonania takiego ujęcia, stąd jedynym wyjściem, aby uzyskać pożądane kadry było właśnie bezpośrednie położenie się na powierzchni. Do podparcia aparatu wykorzystał rzeczy, które miał przy sobie - rękawiczki czy czapkę. Zastosował także metodę łączenia zdjęć zwaną focus stacking, która pozwala na znaczne zwiększenie głębi ostrości podczas fotografowania.

Poniżej możesz zobaczyć to niezwykłe zjawisko na jeziorze Alpine Lake w obiektywie Erica Grossa.

Zamrożone fale na jeziorze - zobacz wyjątkowe fotografie krajobrazowe