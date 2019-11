Fotografia, która o mały włos nie zakończyła się tragedią - zobacz mrożące krew w żyłach wideo

Jeden z turystów zwiedzających Wielki Kanion w Arizonie uchwycił mrożącą krew w żyłach scenę, na której widać, jak osoba chcąca wykonać portret bliskiej osoby nieomal spadła w przepaść. Film został udostępniony wiele razy przez internautów i stał się przestrogą, jak nie należy zachowywać się w takich miejscach.



Nagranie ukazuje jak 20-letnia Emily Koford chce sfotografować swoją Mamę Erin na tle zdumiewającego krajobrazu Wielkiego Kanionu. Poszukując idealnego kadru cofa się wzdłuż urwiska i nagle jedna z jej stóp traci podparcie, co sprawia, że dziewczyna zaczyna osuwać się w dół przepaści. Na szczęście natychmiastowo znalazła podparcie na innym skalnym ustępie, stąd całość skończyła się na strachu i ewentualnie drobnym zadrapaniu.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem