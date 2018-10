Ekstremalna fotografia kulinarna – zobacz co się dzieje podczas gotowania przy temperaturze -70ºC

Cyprien Verseux jest glacjologiem i astrobiologiem, który pracuje obecnie w stacji antarktycznej Concordia. Jest to bardzo osamotnione miejsce, znajdujące się w głębi odległego i nieprzyjaznego kontynentu – najbliższa stacja znajduje się w odległości 1100 kilometrów. Nawet załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, orbitująca 400 km nad powierzchnią Ziemi, znajduje się bliżej cywilizacji. Gdy naukowiec nie jest zajęty swoimi badaniami, prowadzi bloga, na którym dzieli się kulisami życia w tak ekstremalnym środowisku.

Uczestnicząc w e-kursie dowiesz się jak fotografować ludzkie ciało w mieszkaniu, w plenerze oraz w studio. Zdobędziesz umiejętności do nawiązywania dobrego kontaktu z modelką lub modelem. W e-kursie znajdziesz również odpowiedź na pytanie, z jakiego sprzętu (aparaty, obiektywy, oświetlenie, akcesoria) należy korzystać w fotografii aktu.

Jak tworzyć subtelne, delikatne, erotyczne lub odważne i prowokujące, pełne emocji akty? Zachwycający akt to umiejętne operowanie światłem i cieniem, budowanie atmosfery, właściwe wykorzystanie sprzętu fotograficznego.

W tych niecodziennych warunkach, nawet proste, prozaiczne czynności stają się niezwykłe. Jałowy krajobraz, brak tlenu i ekstremalnie niskie temperatury (w zimie temperatura spada poniżej -80ºC) sprawiają, ze trzynastu naukowców przebywających w stacji czuje się jakby zamieszkiwało obcą planetę. Ponadto nie widują Słońca nawet przez trzy miesiące pod rząd. Miejsce to jest jednak bardzo atrakcyjne z punktu widzenia naukowców, gdyż pozwala na przeprowadzanie doświadczeń związanych z dziedzinami, takimi jak m.in. glacjologia, fizjologia czy astronomia. W przypadku badania nieba, Concordia leży w miejscu, które tworzy idealne warunki – niezwykle przejrzyste niebo, brak opadów i zanieczyszczeń sztucznymi światłami.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem