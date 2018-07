Poznaj najważniejsze konkursy fotograficzne świata: Pink Lady Food Photographer of the Year

Fotografia kulinarna kojarzy się przede wszystkim ze zdjęciami jedzenia udostępnianymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednakże konkurs Pink Lady Food Photographer of the Year pokazuje także inne, fascynujące oblicza tego gatunku. Konkurs skupia się na różnorodności relacji człowieka i kulinariów, ukazując ją zarówno za pośrednictwem doskonałych zdjęć produktów, jak i fotoreportażu. Warto poświęcić mu nieco uwagi, aby spojrzeć szerzej na zagadnienie fotografii kulinarnej, w szczególności że właśnie trwa nabór zdjęć do kolejnej edycji.

Konkurs Pink Lady Food Photographer of the Year jest otwarty dla profesjonalistów i amatorów. Wyróżnione prace obejmują najlepsze filmy i fotografie dotyczące szeroko pojętej kuchni. The Independent nazwał konkurs najbardziej prestiżowym w branży. Konkurs stanowi ogromną szansę dla zwycięzców, gdyż galeria zawierająca ich prace trafia do ogromnej rzeszy odbiorców – w poprzednich latach prace publikowało m.in. BBC News Online, co pozwoliło dotrzeć do 650 000 widzów w ciągu pierwszych 24 godzin od umieszczenia zdjęć w sieci.