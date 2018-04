Fotografia lodowca jakiej wcześniej nie widzieliście

Brytyjski fotograf Dan Holdsworth nieustannie zachwyca się lodowcami: są tak dynamiczne - zmieniają się z dnia na dzień. Strukturalnie są niesamowitymi tworami natury, i choć może wywieramy na nie wpływ poprzez globalne ocieplenie, zapewniam, że one wykraczają znacznie dalej poza ludzką skalę czasu – mówi.





Holdsworth spędził ostatnie pięć lat pracując z geologami na Uniwersytecie Northumbria w jego rodzinnym mieście Newcastle, aby opracować nowy sposób wizualizacji wolno płynącego lodu. Jest to proces, który wymaga wielu godzin fotografowania i cyfrowej manipulacji, ale daje w efekcie oszałamiające obrazy, takie jak ten nad lodowcem Argentière we francuskich Alpach.

