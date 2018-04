Zdjęcia makro - czego naprawdę potrzebujesz

Świat ukryty wokół nas, który zadziwia zupełnie obezwładniającym pięknem. Któż z nas nie chciałby go uwiecznić na zdjęciach? Jest tylko jeden problem: to, co chcemy sfotografować jest tak małe, że często z trudem da się dostrzec gołym okiem to, co nas interesuje. Makrofotografia jest więc atrakcyjną, ale też wymagającą dziedziną naszego obszaru zainteresowań. Wymaga też specyficznego wyposażenia i temu właśnie tematowi poświęcony jest ten krótki poradnik.







Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Strona 1

Makrofotografia to kolejny podgatunek fotografii, który u wielu z nas wywołuje przyspieszone bicie serca. Oglądanie pięknych zdjęć pokazujących kryjącą się u naszych stóp codzienność to czysta przyjemność. Przy okazji takiego oglądania często pojawia się pragnienie wykonywania podobnych zdjęć samemu. Dobra wiadomość: za sprawą rozwoju techniki i popularyzacji fotografii każdy z nas może spróbować tu swoich sił. Zła: jest to znacznie trudniejsze, niż próbują nas przekonywać producenci cyfrówek. Reklama

Adobe Lightroom - nowy e-kurs

Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia. Sprawdź szczegóły Makro w większości aparatów to nie makro Pięć na sześć aparatów cyfrowych (wliczając te wbudowane w telefony komórkowe) dysponuje trybem do makrofotografowania, a całkiem sporo obiektywów do lustrzanek ma w oznaczeniu kryjące się słówko "makro" (nie jest żadną tajemnicą fakt, iż w tej kwestii przoduje znana i lubiana Sigma). Jest tylko pewien problem: owa "makrofotografowatość" często pozostaje tylko na papierze, albo też korzystanie z niej jest obarczone takimi ograniczeniami, że pierwsze próby realizacji podobnych zdjęć często są jednocześnie ostatnimi. Bo kto wykona udane zdjęcie muchy z odległości 0,5 cm – nawet jeśli obiektyw kompaktu to umożliwia?

Na prawdziwej fotografii makro, wykonanej przy odpowiednio dużej skali odwzorowania często będziemy mieć problem z rozpoznaniem oglądanego obiektu "od pierwszego strzału". Wszystko przez to, że przy naprawdę dużych powiększeniach świat wygląda zupełnie inaczej. Na zdjęciu fragment powierzchni truskawki. (Fot. atramos) Podana w naszym artykule pt. Zdjęcia makro - praktyczny poradnik dla początkujących fotografów definicja tej odmiany fotografii nie pozostawia wątpliwości: o fotografii makro możemy mówić wtedy, gdy zdjęcie przedstawia jakiś temat przy odpowiednio dużej skali odwzorowania. Niegdyś, w czasach fotografii tradycyjnej za punkt graniczny oddzielający makrofotografię od zdjęć typu close-up (zbliżeniowych) przyjmowano skalę 1:1, czyli obraz obiektu o długości 1 cm po przerzutowaniu na element światłoczuły aparatu również miał 1 cm. I choć obecnie granice te nieco poszerzono (w przypadku matryc formatu APS-C czy Four Thirds o fotografii makro można mówić już przy skali odwzorowania 1:2), to rzeczywistość jest nieubłagana: zdecydowana większość sprzętu określanego mianem makro nie oferuje wystarczających powiększeń. Nie i już. Sporo kłopotów jest też z aparatami kompaktowymi. To prawda, że obecne w nich tzw. "tryby makro" w połączeniu z bardzo niewielkimi fizycznymi rozmiarami matryc umożliwiają uzyskanie (przynajmniej teoretycznie) wspaniałych powiększeń. O tak, naprawdę imponujący. Są tylko dwa problemy. Po pierwsze, już przy pierwszych próbach widać niedostatki optyki naszego wspaniałego kieszonkowego kompaktu za 500 złotych – po prostu poziom reprodukcji drobnych szczegółów na zdjęciach jest poniżej krytyki i nadaje się co najwyżej do publikacji miniatur zdjęć w Internecie. Po drugie zaś, najlepsze powiększenia uzyskuje się na samej granicy pracy układu AF, czyli przy odległościach rzędu 1 cm od fotografowanego obiektu. Brzmi imponująco, prawda? Tak – ale spróbujcie oświetlić coś, gdy w całości zasłaniacie to aparatem i sobą. Powodzenia!