Fotografia mody pełna szyku i słońca. Steven Chee dla magazynu "Grazia"

Steven Chee, australijski fotograf reklamowy i modowy, to jedna z najbardziej rozchwytywanych postaci w branży. Znany jest z otwartego i przyjaznego podejścia do swoich modeli, co przekłada się na jego zdjęcia, które ukazują piękno pozujących osób w wysmakowany sposób, cechując się przy tym często zmysłowością. Jego zdjęcia nie próbują wywoływać skandalu – ich siła tkwi w doskonałym warsztacie, perfekcyjnym wyczuciu światła oraz wystudiowanych kreacjach i sceneriach, niezależnie od tego, czy wykonywane są na Fidżi, na ulicach Mediolanu, czy w studiu. Jeżeli na fotografiach Stevena Chee pojawia się nagość, to w delikatny sposób, stając się akcentem, a nie dominującym motywem zdjęć. Prezentujemy najnowszą sesję fotografa, która ukazała się w australijskim magazynie "Grazia".

W ciągu swojej ponad dwudziestoletniej kariery Steven Chee współpracował z takimi tytułami jak "Vogue", "Harper’s Bazaar", "Maria Claire", "Instyl", "Variety" i "Men’s Style". Realizował kampanie reklamowe m.in. dla Bonds, Rhodes & Beckett, Oroton, SKII, Marcs, Rodeo Show i L’Oreal. Przed jego obiektywem stawały m.in. Miranda Kerr, Cate Blanchett czy Kate Bosworth. Steven Chee jest również reżyserem spotów, np. dla Nude By Nature. Poza fotografią modową i reklamową zajmuje się także dokumentem.