Konkurs fotografii podczerwonej - zobacz światy niemal z innej planety

Fotografowanie w podczerwieni pozwala na zupełnie nowe spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Filtr podczerwieni zmienia zwykły krajobraz w taki, który wydaje się pochodzić z innej planety. W celu uhonorowania tego spojrzenia sklep internetowy i strona e-learningowa Kolari Vision zorganizowała konkurs, którego hasło przewodnie brzmiało „Życie w innym świetle”. Jury wybrało zwycięskie prace spośród 2800 zgłoszeń. Tegoroczna edycja była pierwszą, organizatorzy mają nadzieję, że konkurs stanie się ważnym i interesującym wydarzeniem w fotograficznym kalendarzu.



Do konkursu można było zgłaszać prace w pięciu kategoriach. Możliwe było nadsyłanie pojedynczych fotografii lub foto esejów. Organizatorzy zadali uczestnikom pytania: "co zmienia się w rzeczywistości, gdy zacznie się rejestrować podczerwień? Które rzeczy pozostają niezmienne?". Dodatkowo ważną myślą było to, jakiego rodzaju piękno tkwi w świetle, które jest normalnie niedostępne dla ludzkiej percepcji.

Fotografie obejmowały nie tylko naturalny krajobraz, ale również miejski. Przykładowo Pierre-Louis Ferrera ukazał Wieżę Eiffla, która wyglada jakby była duchem. Pozostałe motywy także ukazują równoległy świat, który jednak jest tak odległy i odmienny.

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z kategorii otrzymali karty podarunkowe do Kolari Vision. Organizatorzy mają nadzieję, iż konkurs przyczyni się do zwiększenia zainteresowania fotografią podczerwoną i poszerzenia się społeczności jej entuzjastów.

Poniżej znajdziesz kilka wybranych zdjęć, które zostały nagrodzone w konkursie fotografii podczerwonej: